Οι επαναμολύνσεις από τον ιό που προκαλεί Covid-19 έχουν πιθανώς παρόμοια σοβαρότητα με την αρχική μόλυνση, σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Communications Medicine».

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την ανάλυση δεδομένων των αρχείων υγείας σχεδόν 213.000 Αμερικανών που παρουσίασαν επαναμολύνσεις, περίπου το 27% των ατόμων με σοβαρή νόσηση, δηλαδή ατόμων που έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη για λοίμωξη από κορωνοϊό, έλαβαν επίσης νοσοκομειακή περίθαλψη για επαναμόλυνση.

Περισσότερες πιθανότητες γι' αυτό είχαν τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και όσοι ήταν ηλικίας 60 ετών και άνω. Αντίθετα, περίπου το 87% όσων είχαν ήπια συμπτώματα και δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη την πρώτη φορά εμφάνισαν και ήπια επαναμόλυνση.

Οι συμμετέχοντες μολύνθηκαν αρχικά μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2022 και παρουσίασαν δεύτερη μόλυνση έως τον Μάρτιο του 2023. Ένας μικρός αριθμός (478) είχε μολυνθεί τρεις ή περισσότερες φορές.

Τα εμβόλια για Covid-19 αν και δεν ήταν διαθέσιμα καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, συσχετίστηκαν με προστατευτικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μακροχρόνια συμπτώματα Covid ήταν πιο πιθανό να εμφανιστούν έπειτα από μια πρώτη μόλυνση σε σύγκριση με μια επαναμόλυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

