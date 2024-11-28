Κορωνοϊός: 614 νέες εισαγωγές, 12 διασωληνώσεις και 26 θάνατοι

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, όπως και οι εισαγωγές και οι διασωληνώσεις.

Επίσης, τάση ανόδου καταγράφουν τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής. Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η δραστηριότητα της γρίπης.

Την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 18-24 Νοεμβρίου καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας τάση ανόδου.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 614 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 538.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 12. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν δέκα. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 22.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 26. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 24.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 309.

Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικότερα, σε μία από τις εννέα ελεγχόμενες περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται υψηλά (με καταγραφόμενη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σε μία μέτρια (με καταγραφόμενη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων. Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί τρία εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 62.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Πηγή: skai.gr

