Τριπλή διάκριση για τον Όμιλο HHG στα Healthcare Business Awards 2024

Επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην καινοτομία και στην κοινωνική προσφορά ο Όμιλος HHG διακρίθηκε με:

• Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη & Καινοτομία – Ιδιωτικός Τομέας»

Η Δ΄ Ογκολογική Κλινική και το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών του Metropolitan Hospital, με επικεφαλής την κ. Έλενα Λινάρδου, βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στην ερευνητική πρωτοβουλία I³LUNG για την ανάπτυξη μιας διεθνούς πλατφόρμας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών του Metropolitan Hospital είναι το κέντρο συντονισμού για τη συλλογή των δεδομένων από 15 κέντρα που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Πρόκειται για μια επανάσταση στην αντιμετώπιση του καρκίνου, που με την εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας, μπορεί να φέρει βέλτιστα αποτελέσματα στους ασθενείς.

• Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη & Καινοτομία – Ιδιωτικός Τομέας»

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή κ. Βασίλειο Βενιζέλο, βραβεύτηκε για την κατάκτηση της πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA) και το καθιστά το πρώτο και μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλής ποιότητας προδιαγραφές και υπηρεσίες που ορίζει το European Society of Breast Cancer Specialists. Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει την αριστεία του Κέντρου ως ολοκληρωμένη μονάδα για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού, πάντα με γνώμονα το μέγιστο όφελος των ασθενών, την καλύτερη πρόγνωση και την ποιότητα ζωής μετά τη νόσο.

• Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Ευαισθησία – Ιδιωτικός Τομέας»

Το πρόγραμμα «Παντού» του Ομίλου HHG αναγνωρίστηκε για το κοινωνικό του έργο, προσφέροντας έμπρακτα δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους κατοίκους περιοχών που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μέσα από 29 εκστρατείες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έχει προσφέρει δωρεάν ιατρική φροντίδα σε 13.487 συμπολίτες μας, πραγματοποιώντας 48.441 κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Πίσω από τους αριθμούς, βρίσκονται ομάδες αποτελούμενες από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που στηρίζουν την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του Ομίλου για προσφορά υπηρεσιών υγείας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα Healthcare Business Awards, θεσμός πλέον στο χώρο της υγείας, διοργανώθηκαν για 9η χρονιά από την εταιρεία Boussias, με σκοπό την ανάδειξη της καινοτομίας και της ποιότητας στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, των βέλτιστων πρακτικών e-Health, καθώς και τις πρωτοβουλίες επιχειρήσεων που υλοποιούν σημαντικές δράσεις στον τομέα της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από κριτές διακεκριμένους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, ενώ στην τελετή απονομής των βραβείων παρευρέθηκαν περισσότερα από 400 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες, καθώς και εκπρόσωποι Τύπου.

Πιστός στο όραμά του, ο όμιλος HHG θα συνεχίσει να επενδύει σταθερά σε καινοτόμες υπηρεσίες υγείας υψηλών διεθνών προδιαγραφών, καθώς και στην έρευνα και την τεχνολογία. Πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σχετικά με τον Όμιλο HHG

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis και Πρόγνωσις, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

