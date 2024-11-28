Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα έχει αποφέρει η κλινική δοκιμή της πρώτης καινούριας θεραπείας εδώ και 50 χρόνια για την αντιμετώπιση οξέων επεισοδίων άσθματος.

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι η δραστική ουσία μπενραλιζουμάβη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τα στεροειδή χάπια που χορηγούνται για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών αναπνευστικών δυσκολιών σε ασθενείς με σοβαρό τύπο άσθματος.

Πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τα λευκά αιμοσφαίρια τα οποία μπορούν να εισέρχονται στους πνεύμονες ασθενών που πάσχουν από το λεγόμενο ηωσινοφιλικό άσθμα, με αποτέλεσμα να διογκώνουν και να φράζουν τους αεραγωγούς.

Αυτού του τύπου το άσθμα αναλογεί στις μισές περιπτώσεις επεισοδίων που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται ένεση μπενραλιζουμάβης κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού επεισοδίου είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από δυσκολίες στην αναπνοή τέσσερις εβδομάδες μετά.

Κατέγραψαν επίσης μέσα από τις κλινικές δοκιμές αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άσθμα.

Η έρευνα δημοσιεύεται στην επιθεώρηση The Lancet Respiratory Medicine.

Η επικεφαλής της ομάδα του King’s College Μόνα Μπάφαντελ σχολίασε ότι τα πορίσματα θα μπορούσαν να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα, αλλά και με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νόσημα που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το ηωσινοφιλικό άσθμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.