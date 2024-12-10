Η πιο σύγχρονη και ασφαλής μέθοδος ανόρθωσης του γυναικείου κόλπου είναι εδώ!

Η κλασική, λαπαροσκοπική (ενδοσκοπική) αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόπτωσης της μήτρας και του κόλπου (ιεροπηξία) είναι γνωστή εδώ και καιρό. Παράλληλα είναι γνωστά τα προβλήματα, τα οποία μπορούν να προκύψουν από μία τέτοια επέμβαση και τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την εμφάνιση χρόνιου πόνου κατά την αφόδευση μετά το χειρουργείο.

Τη λύση έρχεται να δώσει μια σύγχρονη λαπαροσκοπική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε ουρογυναικολογικά κέντρα του εξωτερικού και η οποία αποδεδειγμένα εκμηδενίζει την πιθανότητα χρόνιων μετεγχειρητικών πόνων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η λαπαροσκοπική κτενοπηξία (laparoscopic pectopexy) εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί πλήθος γυναικών.

Ο εξειδικευμένος γυναικολόγος - ενδοσκοπικός χειρουργός Ιωάννης Ράπτης απαντά στα πιο σημαντικα ερωτήματα:

Τι είναι η πρόπτωση μήτρας και τι συμπτώματα δημιουργεί;

Πρόπτωση μήτρας (και κόλπου) ονομάζεται η υποχώρηση (κάθοδος) του οργάνου της μήτρας μέσα στον κόλπο λόγω της χαλάρωσης των υποστηρικτικών ιστών, οι οποίοι τη συγκρατούν.

Η πάθηση προκαλεί έντονες ενοχλήσεις, όπως αίσθηση ξένου σώματος στον κόλπο, κοιλιακό άλγος και διαταραχές της ούρησης.

Μια από τις βασικές επιπτώσεις της πρόπτωσης μήτρας αποτελεί και η διαταραχή της σεξουαλικής ζωής των ασθενών, καθώς και η ψυχική επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται.

Πόσο συχνή είναι η πάθηση;

Το πρόβλημα είναι πολύ συχνό, αφού υπολογίζεται πως το 35-50% των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση θα παρουσιάσει κάποια στιγμή πρόπτωση μήτρας ή κόλπου.

Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο απ’ ότι οι περισσότεροι νομίζουν, αφού πολλές ασθενείς διστάζουν να αναφέρουν το πρόβλημα τους στο γυναικολόγο τους, είτε διότι η σεξουαλική ζωή μετά την εμμηνόπαυση θεωρείται ακόμη θέμα ταμπού, είτε επειδή δεν γνωρίζουν πως υπάρχει μόνιμη, ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική λύση στο πρόβλημα τους.

Που οφείλεται η πρόπτωση μήτρας και κόλπου;

Η πρόπτωση οφείλεται στην χαλάρωση των συνδέσμων και των μυών που υποστηρίζουν τη μήτρα και τον κόλπο.

Η χαλάρωση αυτή σχετίζεται τις περισσότερες φορές με ιστορικό πολλαπλών ή τραυματικών φυσιολογικών τοκετών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και παράγοντες που σχετίζονται με χρόνια αύξηση της πίεσης μέσα στην κοιλιά, όπως η παχυσαρκία, η ορθοστασία, τα βαρέα επαγγέλματα, ο χρόνιος βήχας, κτλ.

Ποια τα μειονεκτήματα της κλασικής τεχνικής με την οποία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη χώρα μας;

Στις μέρες μας είναι διαδεδομένη η λαπαροσκοπική ανόρθωση μήτρας και κόλπου με τη χρήση μη απορροφήσιμου πλέγματος, το οποίο στερεώνεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στο πίσω μέρος της λεκάνης (ιεροπηξία).

Ωστόσο, η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε αγγείωση και νεύρωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των αγγείων και των νεύρων της περιοχής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Παράλληλα, το πλέγμα τοποθετείται σε μια περιοχή κοντά στο τελικό τμήμα του εντέρου, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών να παραπονιέται για χρόνιους πόνους κατά την αφόδευση μετά το χειρουργείο.

Τέλος, η επέμβαση εμφανίζει υψηλό βαθμό δυσκολίας σε υπέρβαρες ή παχύσαρκες ασθενείς.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κτενοπηξίας (laparoscopic pectopexy) σε σχέση με την κλασική τεχνική.

Η βασική διαφορά της λαπαροσκοπικής κτενοπηξίας από την κλασική μέθοδο, συνίσταται στη στερέωση του πλέγματος σε μια περιοχή στα πλάγια τοιχώματα της λεκάνης (κτενιαίοι σύνδεσμοι), μακριά από αγγεία, νεύρα και το τελικό τμήμα του εντέρου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος τραυματισμού αγγείων και νεύρων στην περιοχή στερέωσης του πλέγματος, ενώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα εμφάνισης ενοχλήσεων κατά την αφόδευση μετά την επέμβαση. Παράλληλα, η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και σε υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες.

Υπάρχουν έρευνες, οι οποίες να επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα της νέας αυτής μεθόδου;

Το 2015 δημοσιεύτηκε η πρώτη προοπτική έρευνα*, η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές της σύγχρονης (κτενοπηξία) και της κλασικής (ιεροπηξία) μεθόδου, η οποία επιβεβαίωσε την καθολική ανωτερότητα της νέας επέμβασης.

Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη έρευνα παγκοσμίως, η οποία συγκρίνει με μία τόσο αξιόπιστη μεθοδολογία την αποτελεσματικότητα δύο επεμβάσεων που αφορούν την πρόπτωση μήτρας και κόλπου.

* Journal of Endourology: Laparoscopic Pectopexy – A Prospective, Randomized, Comparative Clinical Trial of Standard Laparoscopic Sacral Colpocervicopexy with the New Laparoscopic Pectopexy—Postoperative Results and Intermediate-Term Follow-Up in a Pilot Study

Εφαρμόζεται με ασφάλεια η λαπαροσκοπική κτενοπηξία (laparoscopic pectopexy) στην Ελλάδα;

Μετά από πολυετή εφαρμογή της επέμβασης σε ουρογυναικολογικό κέντρο (AGUB II) της Γερμανίας συνεχίσαμε με ιδιαίτερη χαρά την πραγματοποίηση της σύγχρονης αυτής μεθόδου από το Νοέμβριο του 2017 και στην Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία. Η παραπάνω εμπειρία σε συνδυασμό με την εισαγωγή του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού από τη Γερμανία αποτελούν εγγύηση για την ασφαλή εφαρμογή της επέμβασης και στη χώρα μας.

