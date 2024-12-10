Δωρεάν εξετάσεις από τους ιατρούς του HHG στους κατοίκους της Βόνιτσας

Μεγάλη ανταπόκριση είχε η επίσκεψη των ιατρών του Ηellenic Healthcare Group στη Βόνιτσα για δωρεάν εξετάσεις το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου ΗHG.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 340 εξετάσεις στον τοπικό πληθυσμό που αφορούσαν καρδιολογικό, ορθοπαιδικό, μαστολογικό και αγγειολογικό έλεγχο με triplex αγγειών, στο Κέντρο Υγείας της Βόνιτσας.

Την ιατρική ομάδα συγκροτούσαν οι κ.κ. Ευάγγελος Νικολόπουλος Αγγειοχειρουργός και Βασίλειος Τρίγκας Χειρουργός Μαστού από το Μetropolitan Hospital, Διονυσία Ζούκη, Ογκολόγος από το Θεραπευτήριο Υγεία, Κωνσταντίνος Μανιάτης Ορθοπαιδικός Χειρουργός από το Μητέρα και o κ. Κώστας Κοντός Καρδιολόγος από το Metropolitan General.



Πρόγραμμα «Παντού» του Ομίλου HHG

Για περισσότερα από 10 χρόνια τα θεραπευτήρια του Hellenic Healthcare Group υλοποιούσαν τα προγράμματα «Ταξιδεύουμε για την υγεία» του νοσοκομείου Υγεία και «Πρόληψη» των Metropolitan Hospital και Metropolitan General, εκστρατείες έμπρακτης ιατρικής βοήθειας που περιλάμβαναν κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις στην τοπική κοινωνία.

Την άνοιξη του 2024, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, τα νοσοκομεία του HHG ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγχώνευσαν αυτά τα δύο προγράμματα, δημιουργώντας το πρόγραμμα «Παντού, για την υγεία και τον άνθρωπο» που περιλαμβάνει ένα οργανωμένο πλάνο ετήσιων δράσεων.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 30 εθελοντικές εκστρατείες, έχουν εξεταστεί περισσότεροι από 13.607 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 48.779 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στις ακόλουθες περιοχές: Λειψοί-Αγαθονήσι, Αχίλλειο-Άγιοι Θεόδωροι, Ναύπακτος, Λεχαινά-Βάρδα, Παπάδες-Αγία Άννα Ευβοίας, Γραβιά-Δελφοί, Ροβιές-Μαντούδι Ευβοίας, Δημητσάνα Αρκαδίας, Υπάτη-Παύλιανη, Κόνιτσα, Τζια, Άγιος Δημήτριος-Πόθι Ευβοίας, Στυμφαλία-Φενεός Ορεινής Κορινθίας, Στρόπονες-Μετόχι Ευβοίας, Σκύρος, Καρπενήσι, Κάρπαθος, Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος, Νίσυρος, Άργος Ορεστικό, Σύμη, Αργιθέα Αγράφων, Κάσος, Αστυπάλαια, Σίφνος και Βόνιτσα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος HHG υποστηρίζει τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία με ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

Στόχος του προγράμματος «Παντού» είναι να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερο εύρος περιοχών και παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.



Πηγή: skai.gr

