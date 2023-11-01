Δράση της ΝΔ για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

"Χθες, 31 Οκτωβρίου , τελευταία ημέρα του καθιερωμένου ως μήνα υπενθύμισης της σπουδαιότητας της πρόληψης για τον κάρκινο του μαστού, πιάσαμε πινέλα για πολύ καλό σκοπό!" Αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της με αφορμή δράσεις του κόμματος για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Συγκεκριμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού μαζί με την Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σταδίου, έγραψαν στον τοίχο ένα μήνυμα ζωής: «Μην ξεχάσεις τη μαστογραφία σου.»

Μια δράση που -όπως τονίζει η ΝΔ- "συμπίπτει χρονικά με την προ ολίγων ημερών εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» επεκτείνεται και στις γυναίκες 45-74 ετών, από 50-69 ετών που ήταν μέχρι σήμερα".

Η Γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Ν.Δ. κ.Πίστη Κρυσταλλίδου ανέφερε σχετικά : «Επιλέξαμε με αυτή τη συμβολική δράση, να τοποθετήσουμε ένα σταθερό μήνυμα πρόληψης για όλες τις γυναίκες στον φιλόξενο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας»

H Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων κ.Χρυσαυγή Ατσιδάκου υπενθύμισε ότι "το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν" και ευχήθηκε "Μακάρι να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σήμερα με αυτή τη δράση μας, ώστε για κάποια κορίτσια, για κάποιες γυναίκες ο τακτικός ετήσιος έλεγχος του μαστού να γίνει συνήθεια ζωής! "

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κ.Χριστίνα Τσιλιγκίρη ανέφερε σε δήλωσή της για τη δράση : «Με τις Γραμματείες και Οικογενειακής Πολιτικής Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της ΝΔ, προχωρήσαμε σήμερα σε μια συμβολική δράση στο ΣΕΦ που ωστόσο εκπέμπει ένα πολύ ευκρινές μήνυμα. Το «Μην ξεχάσεις την μαστογραφία σου» δεν είναι απλά μια συνθηματολογία, αλλά μια στάση ζωής που πρέπει να υιοθετήσουμε όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως. Η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να ορίζουμε εμείς τις ζωές μου. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Διοίκηση του στέκονται διαχρονικά αρωγός σε αντίστοιχες δράσεις που μπορούν να σώσουν πραγματικά ζωές».

Στη δράση συμμετείχαν οι Γραμματείες ΑΜΕΑ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΝΔ ευχαριστεί "θερμά για την τεχνική υποστήριξη τον κ. Θάνο Ζαφειράκη και την εταιρία "Reprotime", καθώς και όλες και όλους συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

