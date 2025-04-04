Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση/διαφήμιση και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιστοσελίδες www.farmakeiodirect.com και www.pharmacynatura.org.

Οι ιστοσελίδες αυτές δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα ελληνικά φαρμακεία, επομένως διακινούν και προμηθεύουν το ελληνικό κοινό, με φάρμακα άγνωστης προέλευσης, αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας και εκτός της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρει ο ΕΟΦ.

Τα ηλεκτρονικά αυτά καταστήματα διαθέτουν πληθώρα φαρμάκων που ανήκουν στην κατηγορία των συνταγογραφούμενων, τα οποία μπορούν να πωλούνται μόνον από τα νόμιμα φαρμακεία και μόνον κατόπιν εκτέλεσης ιατρικής συνταγής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι κατά την παραγγελία των προϊόντων μέσω των ιστοσελίδων αυτών, οι αγοραστές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια έτοιμη φόρμα παραγγελίας, χωρίς να γνωρίζουν το πρόσωπο που διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες, διότι τα στοιχεία των διαχειριστών αποκρύπτονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τόσο για την υγεία του αγοραστή όσο και για οικονομική ζημία.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, να μην προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τις ανωτέρω ιστοσελίδες, παρά μόνον από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

