Θεσσαλονίκη: Επιτυχής μεταμόσχευση κερατοειδούς από νεογέννητο σε 48χρονη γυναίκα

Δώρο ζωής από δότη ηλικίας μόλις 8 μηνών, οι γονείς του οποίου πρόσφεραν με περίσσευμα καρδιάς και αγάπης για τον συνάνθρωπο τμήμα ενδοθηλίου κερατοειδούς. Το μόσχευμα του βρέφους μεταμοσχεύθηκε 48χρονη, με επιτυχία στη Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική (ΑΠΘ) στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γράφει το voria το αγοράκι είχε διακομιστεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο απεβίωσε πριν από περίπου δυο εβδομάδες. «Η τμηματική μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 1 Απριλίου 2025, χάρη στη δωρεά που έγινε μετά από επιθυμία των γονέων του βρέφους.

Το μόσχευμα έλαβε ενήλικη ασθενής που έπασχε από νόσο του ενδοθηλίου και ειδικότερα δυστροφία ενδοθηλίου του Fuchs, μια γενετική ασθένεια των ματιών, που συχνά επηρεάζει και τα δύο μάτια», ανέφερε ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ και Διευθυντής της Κλινικής Νικόλαος Ζιάκας, η ομάδα του οποίου πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση. Όπως διευκρίνισε, όταν ο δότης είναι μικρότερος των δύο ετών μπορεί να ληφθεί μόνο το ενδοθήλιο του κερατοειδούς και να μεταμοσχευθεί σε ενήλικα.

Χάρη σε αυτή την πράξη γενναιοδωρίας, η λήπτρια, που ταλαιπωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα με την όρασή της και είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση και στον άλλο οφθαλμό, αισιοδοξεί ήδη ότι η καθημερινότητά της θα βελτιωθεί, καθώς η μετεγχειρητική της κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετική από τους θεράποντες ιατρούς.

Συγκινημένος ο κ. Ζιάκας, χαρακτήρισε ιδιαίτερη τη μεταμόσχευση, καθώς είναι από τις ελάχιστες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με μόσχευμα προερχόμενο από τόσο μικρής ηλικίας δότη. «Τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις είναι σπάνιες. Πριν από οκτώ χρόνια, με τους τότε συνεργάτες μου, είχαμε πραγματοποιήσει μεταμόσχευση με τον νεότερο δότη που είχε καταγραφεί παγκοσμίως, ηλικίας μόλις 84 ημερών. Έκτοτε, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έγινε μια ακόμη μεταμόσχευση με δότη μικρής ηλικίας, μόλις 9 μηνών. Επομένως, η μεταμόσχευση που πραγματοποιήσαμε με το μόσχευμα που προήλθε από το 8 μηνών βρέφος φαίνεται πως είναι η δεύτερη επιτυχημένη με ακόμη μικρότερης ηλικίας δωρητή παγκοσμίως», τόνισε ο κ. Ζιάκας.

Τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς την οικογένεια εκφράζει η ομάδα μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου, προτρέποντας να αυξηθεί η προσφορά μοσχευμάτων ώστε να διενεργούνται περισσότερες μεταμοσχεύσεις και να μειωθεί η αναμονή για την εξεύρεση συμβατού μοσχεύματος. Με την αύξηση των δοτών, θα υπάρχει ελπίδα να μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων. Μόνο στη λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου βρίσκονται περίπου 200 ασθενείς.

Σημειώνεται ότι το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου πρωτοπορεί στις μεταμοσχεύσεις αμιγώς ενδοθηλίου, που αφορούν και στην πιο σύγχρονη τεχνική, καθώς είναι το μοναδικό που διενεργεί τέτοιου είδους επεμβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, στον δημόσιο τομέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.