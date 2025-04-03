Δυο βότανα μπορούν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα του Αλτσχάιμερ

Δυο βότανα τα οποία βρίσκονται, κατά πάσα πιθανότητα, στο ντουλάπι του σπιτιού μας μπορούν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ, διαπιστώνει νέα μελέτη. Επιστήμονες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μια νέα θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση, χρησιμοποιώντας συστατικά που βρίσκονται στο δενδρολίβανο και στο φασκόμηλο, δημιουργώντας μια ένωση.

Το καρνοσικό οξύ -η ένωση που βρίσκεται και στα δύο βότανα-, το οποίο έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενεργοποιεί τα ένζυμα που αποτελούν το φυσικό αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Ενώ το καθαρό καρνοσικό οξύ είναι πολύ ασταθές για να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο, οι επιστήμονες το έχουν πλέον συνθέσει σε σταθερή μορφή. Αυτή η ουσία μετατρέπεται πλήρως σε καρνοσικό οξύ στο έντερο πριν απορροφηθεί από το αίμα. Ειδικοί από το Scripps Research Institute στην Καλιφόρνια υποστηρίζουν ότι η θεραπεία τους μείωσε σημαντικά τη φλεγμονή στον εγκέφαλο ποντικιών.

Η φλεγμονώδης απόκριση είναι γνωστό πως συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ήδη από το 2012, έρευνα, που είχε χρηματοδοτηθεί από το Alzheimer's Research UK, αποκάλυψε ότι μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που ονομάζεται TREM2 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Καθώς το γονίδιο TREM2 παράγει μια πρωτεΐνη που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης του εγκεφάλου, οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι η φλεγμονή μπορεί πράγματι να παίζει ρόλο στα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Για περισσότερο από μια δεκαετία οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούσαν να κατανοήσουν περαιτέρω την ερμηνεία των συγκεκριμένων ευρημάτων.

Τώρα, στη νέα μελέτη, η ομάδα από το Scripps ανέπτυξε ένα φάρμακο με τη χρήση καρσονικού οξέος - diAcCA - το οποίο καθάρισε τη φλεγμονή. Επιπλέον, φέρεται να αποκατέστησε και ορισμένες από τις συνδέσεις των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου που βοηθούν στη μάθηση και τη μνήμη.

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ οι δοκιμές έγιναν σε ποντίκια, η ένωση θεωρείται ασφαλής για τον άνθρωπο, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα ζητά να "επισπευσθούν" οι δοκιμές σε ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

