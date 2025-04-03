ΕΟΔΥ: 4 θάνατοι από γρίπη και πέντε από COVID-19

Μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσιάζει μικρή αύξηση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 24-30 Μαρτίου.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Σχετικά με την COVID-19 η θετικότητα βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές, τρεις νέες διασωληνώσεις και πέντε θάνατοι.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 106.

Καταγράφηκαν τρεις νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι επτά.

Καταγράφηκαν πέντε νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν έξι.

Από την αρχή του 2024 έως και 30 Μαρτίου, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 390.

Ιός της γρίπης

Μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσιάζει μικρή αύξηση. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ που αφορά προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έως και 30 Μαρτίου, έχουν καταγραφεί 179 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 68 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 3.876 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 812 (21%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 799 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 514 (64%) να ανήκουν στον τύπο Α και 285 (36%) στον τύπο Β.

Από τα 486 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 246 (51%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 240 (49%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV παραμένει σχετικά ήπια. Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μικρή μείωση, ενώ στο δίκτυο επιτήρησης SARI μικρή αύξηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

