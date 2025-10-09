Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 29.9.2025 Σύμβασης Τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»». Υπέρ της αρχής τάχθηκαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Παρών» δήλωσαν οι εισηγητές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι με την κύρωση της σημερινής δωρεάς παραλαμβάνεται η νέα πτέρυγα του Ωνασείου Νοσοκομείου. «Θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί να έχουμε ένα πολύ μεγάλο μεταμοσχευτικό κέντρο, ένα ειδικό κέντρο για παιδιά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε, από τις αρχές του έτους, μεταμοσχεύσεις ήπατος και σε ανήλικους, που έως σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε στην πατρίδας μας και τους στέλνουμε στο εξωτερικό, και θα αναβαθμίζουμε πάρα πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ανθρώπους στην Ελλάδα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχολίασε όμως ταυτόχρονα και τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, από την Ελληνική Λύση ιδίως. «Φαντάζομαι κυρίες και κύριοι της Ελληνικής Λύσης πως αν ο μη γένοιτο εσείς ή ένας συγγενής σας χρειάζεται μεταμόσχευση και να τον μεταφέρουν στο Ωνάσειο Μεταμοσχευματκό Κέντρο, δεν θα σκεφτείτε να φύγετε από το κρεβάτι και να σώσετε τη ζωή σας, επειδή διαφωνείτε με μια θεατρική παράσταση ή με μια διάλεξη ή οτιδήποτε άλλο που έχει παρουσιάσει το Ίδρυμα στο πολιτιστικό του κέντρο», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης. Σημείωσε επίσης ότι το κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δωρίζει συνολικά στο ΕΣΥ πάνω από 1 δισ. ευρώ, και χτίζονται σήμερα τρία από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη χώρα, στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και στη Σπάρτη. Παράλληλα έχει δώσει τα αεροπλάνα για τις αεροδιακομιδές κάθε καλοκαίρι και «σώζονται εκατοντάδες άνθρωποι».

«Είναι λοιπόν δυνατό να λέτε, ελαφρά τη καρδία, στη Βουλή των Ελλήνων, ότι ‘”εν θα ήθελα να αποδεχθείτε τίποτα από όλα αυτά και να αφήσετε τους ασθενείς να μην τα έχουν”; Μπορούμε να διαφωνούμε στα πολιτικά αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε στα ανθρώπινα, βρε παιδάκι μου. Δεν έχετε το ηθικό δικαίωμα να το λέτε αυτό. Δεν μπορείς στα σοβαρά να πεις, ”δεν θέλω, σε είκοσι μέρες, να γίνουν τα εγκαίνια του Ωνασείου Μεταμοσχευτικού, στην Αθηνα”. Εκεί θα σωθούν άνθρωποι», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι αύριο γίνεται στην Καλαμάτα μια μεγάλη εκδήλωση, γιατί είναι η ευρωπαϊκή ημέρα μεταμοσχεύσεων, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στον τομέα μεταμοσχεύσεων. Τα στοιχεία, είπε, δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι στις τελευταίες θέσεις, σε αριθμό μεταμοσχεύσεων, αλλά έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο και προχωρά σταθερά ανοδικά. Αναφέρθηκε επίσης στην μαζική αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να δηλώσουν τη βούλησή τους να γίνουν δότες.

«Στη ζωή πρέπει να δείχνουμε και την ανθρώπινή μας αλληλεγγύη. Αυτό κάνει καλύτερη την κοινωνία και τον κόσμο μας. Σας καλώ να έρθετε στη μεγάλη πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Με αφορμή τη συζήτηση, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο νέος τρόπος με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού, μέσω του 1566 και των ηλεκτρονικών πλατφορμών, «έχει συγκλονιστικές επιδόσεις» και αυτή τη στιγμή, 9η μέρα εφαρμογής, έχουν καταγραφεί 300.000 ραντεβού. Πολλοί πολίτες έχουν κλείσει πολλά ραντεβού, σε διάφορους γιατρούς, που «σημαίνει ότι ξεκινούν μια συνολική επισκόπηση της υγείας τους», όπως είπε, αφού πλέον διαπιστώνουν ότι είναι πιο εύκολο και δεν αμελούν την υγεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

