Oι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, διαπίστωσε μια νέα μελέτη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο Nature Communications, φέρεται να είναι η μεγαλύτερη γενετική μελέτη μέχρι σήμερα σχετικά με τις διαφορές των φύλων στη μείζονα κατάθλιψη, διαπίστωσε 16 γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες και οκτώ στους άνδρες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η μελέτη, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας QIMR Berghofer της Αυστραλίας, έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραλλαγών που σχετίζονται με την κατάθλιψη ήταν κοινό μεταξύ των φύλων, αλλά υπήρχε «υψηλότερο βάρος γενετικού κινδύνου στις γυναίκες, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε παραλλαγές που αφορούν ειδικά τις γυναίκες».

Η Δρ. Brittany Mitchell, ανώτερη ερευνήτρια στο εργαστήριο γενετικής επιδημιολογίας του QIMR Berghofer, δήλωσε ότι «γνωρίζουμε ήδη ότι οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη στη ζωή τους από τους άνδρες».

«Και γνωρίζουμε επίσης ότι η κατάθλιψη είναι πολύ διαφορετική από άτομο σε άτομο. Μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει έρευνα που να εξηγεί γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου της γενετικής», δήλωσε η Mitchell.

Η μελέτη αναγνώρισε ότι έχουν διατυπωθεί εξηγήσεις που συμπεριλαμβάνουν συμπεριφορικούς, περιβαλλοντικούς και βιολογικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της μικρότερης πιθανότητας αναζήτησης βοήθειας από τους άνδρες, με αποτέλεσμα την υποδιάγνωση, και περιβαλλοντικών εκθέσεων, όπως η συχνότερη έκθεση των γυναικών σε σεξουαλική κακοποίηση και διαπροσωπική βία.

Η μελέτη ανέφερε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια «πολύπλευρη προσέγγιση» στην κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών της κατάθλιψης, αλλά πρότεινε ότι ένα «βασικό συστατικό των βιολογικών μηχανισμών που κρύβονται πίσω από αυτές τις ανισότητες θα μπορούσε να είναι οι διαφορές στη γενετική».

Οι ερευνητές ανέλυσαν το DNA από πέντε διεθνείς ομάδες - Αυστραλία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο - με τελικό μέγεθος δείγματος 130.471 γυναίκες και 64.805 άνδρες με μείζονα κατάθλιψη, και 159.521 γυναίκες και 132.185 άνδρες χωρίς τη διάγνωση.

Βρήκαν επίσης ισχυρότερες γενετικές συσχετίσεις στις γυναίκες μεταξύ της κατάθλιψης και των μεταβολικών χαρακτηριστικών (όπως ο δείκτης μάζας σώματος και το μεταβολικό σύνδρομο) από ό,τι στους άνδρες με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η Δρ. Jodi Thomas, επικεφαλής ερευνήτρια, δήλωσε ότι αυτές οι γενετικές διαφορές «μπορεί να βοηθήσουν στo να εξηγηθεί γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως αλλαγές βάρους ή αλλοιωμένα επίπεδα ενέργειας».

Οι συγγραφείς αναγνώρισαν ότι η μελέτη περιελάμβανε περίπου διπλάσιες γυναίκες με κατάθλιψη σε σχέση με τους άνδρες και πραγματοποίησαν πρόσθετες αναλύσεις για να βεβαιωθούν ότι τα ευρήματά τους δεν οφείλονταν στη διαφορά στο μέγεθος του δείγματος.

Αναγνώρισαν επίσης τους περιορισμούς ότι οι αναλύσεις τους περιορίστηκαν μόνο στους Ευρωπαίους, περιορίζοντας την εφαρμογή των ευρημάτων σε άλλους πληθυσμούς.

Ο καθηγητής Philip Mitchell, από τη Σχολή Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι «υπάρχει μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με τους λόγους για το σταθερό εύρημα σε όλο τον κόσμο ότι η κατάθλιψη είναι πιο συχνή στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, με τις περισσότερες μελέτες να αναφέρουν ότι οι γυναίκες έχουν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης σε σύγκριση με τους άνδρες».

«Οι πιο κυρίαρχες θεωρίες σχετίζονται με κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, για παράδειγμα τον αντίκτυπο του γυναικείου ρόλου στη φροντίδα των οικογενειών σε σύγκριση με τον ρόλο των ανδρών που αποκομίζουν εισόδημα ή τις ευπάθειες της προσωπικότητας στις γυναίκες», δήλωσε ο Mitchell, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα νέα γενετική μελέτη σε μια πολύ μεγάλη παγκόσμια μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι αυτές οι διαφορές στα ποσοστά κατάθλιψης μπορεί στην πραγματικότητα να οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, με στατιστικά σημαντικό εύρημα περισσότερων περιοχών κινδύνου κατάθλιψης στο γονιδίωμα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, και μικρή επικάλυψη σε αυτές τις περιοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών».

«Εκτός από την ενίσχυση των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι διαφορές στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε βιολογικούς παράγοντες, υποδεικνύει επίσης τη μελλοντική πιθανότητα διαφορετικών φαρμακολογικών θεραπειών για την κατάθλιψη σε γυναίκες και άνδρες, καθώς τα βιολογικά συστήματα που κωδικοποιούνται από αυτές τις γενετικές περιοχές γίνονται καλύτερα κατανοητά».

