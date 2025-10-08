Δύο νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή της περιόδου 2025 έως τις 8 Οκτωβρίου, έχουν εντοπιστεί συνολικά 93 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, τα 75 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 18 εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν συμπτώματα από το νευρικό σύστημα.

Κατά την ίδια περίοδο, έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όλοι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Μέχρι σήμερα, κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 41 δήμους της χώρας, που ανήκουν σε 23 Περιφερειακές ή Μητροπολιτικές Ενότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Νήσοι, Ανατολική Αττική, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Έβρος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Πέλλα, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Κορινθία, Μεσσηνία, Ηράκλειο και Λευκάδα.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το επόμενο διάστημα.

Σε ευρωπαϊκές χώρες και γειτονικά κράτη, πέραν της Ελλάδας, κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν αναφερθεί σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.

