Eμβόλιο κατά της γήρανσης βοηθά σε καταπολέμηση της άνοιας

«Το μυστικό της νεότητας» φαίνεται πως αποκάλυψαν οι επιστήμονες αναπτύσσοντας ένα εμβόλιο κατά της γήρανσης, το οποίο μεταξύ άλλων θα βοηθάει και στην καταπολέμηση της άνοιας.

«Οραματιζόμαστε μια προσέγγιση στόχευσης του ανοσοποιητικού για τη μείωση της απειλής από τους εσωτερικούς εχθρούς μας που προκαλούν την παρακμή μας με τη γήρανση. Πιστεύουμε ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να το κάνουμε πραγματικότητα» αναφέρει η ομάδα Ισραηλινών ερευνητών από το Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann.

Στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Neuron», εξηγούν πως καθώς μεγαλώνουμε, το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει να δυσλειτουργεί, γεγονός που οδηγεί σε φλεγμονή και σε αύξηση των λεγόμενων «κυττάρων ζόμπι».

Αυτά τα κύτταρα είναι κατεστραμμένα μεν, αλλά αρνούνται να πεθάνουν.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που επηρεάζεται ιδιαίτερα από αυτήν τη «ανοσολογική γήρανση» – καθιστώντας τον ευάλωτο σε βλάβες που οδηγούν σε συμπτώματα που μοιάζουν με άνοια.

Οι ερευνητές επιδιώκουν, συνοψίζει η Daily Mail, να εντοπίσουν έναν συγκεκριμένο τύπο πρωτεΐνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει μια ανοσολογική απόκριση στον εγκέφαλο- που ονομάζεται επίτοπος- η οποία θα μπορούσε να «λειτουργήσει ως εμβόλιο κατά της γήρανσης».

Πηγή: skai.gr

