Δασοθεραπεία: Πώς η φύση θεραπεύει τον πόνο

Η θεραπευτική δύναμη της φύσης αποδεικνύεται, πλέον, όχι μόνο από παραδόσεις όπως των Ιαπώνων, αλλά και από την ίδια την επιστήμη. Η πρακτική της δασοθεραπείας ή αλλιώς «λουτρό στο δάσος» αξιοποιεί τη βίωση της φύσης μέσα από όλες τις αισθήσεις, με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Δεν είναι τυχαίο πως για πολλούς, η φύση ταυτίζεται με την αποφόρτιση από το στρες, την ευεξία και την ψυχική ισορροπία. Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν πως η επαφή με το φυσικό περιβάλλον ενισχύει την ανάρρωση από σωματικούς πόνους και συντελεί στην αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών, όπως η κατάθλιψη.

Ένα βίωμα αλλαγής: Το παράδειγμα της Σάρα Άλλελι

Η προσωπική ιστορία της Αυστραλής δημοσιογράφου και podcaster Σάρα Άλλελι αναδεικνύει πώς η φύση μπορεί να γίνει σύμμαχος στην ανάρρωση. Ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, οι επίμονοι πονοκέφαλοι δεν την εγκατέλειπαν για μήνες, καθιστώντας αδύνατο να εργαστεί. Όμως, ανακάλυψε πως το να κάθεται κάτω από ένα δέντρο στον κήπο της, ή μια «βόλτα στο δάσος» με τα παιδιά της, επέφερε άμεση ανακούφιση από τον πόνο και το άγχος. Όπως η ίδια αναφέρει, «ήταν η πρώτη μέρα μετά το ατύχημα που δεν είχα πονοκέφαλο. Απίστευτο!». Οι καθημερινοί περίπατοι στη φύση λειτούργησαν σχεδόν θεραπευτικά: «Ήταν σαν να διαλυόταν μια ομίχλη – και το ίδιο και η πίεση στο κεφάλι μου» θυμάται.

Η φύση ως μονοπάτι ανάρρωσης και ευεξίας

Τα τελευταία χρόνια, η δασοθεραπεία καταγράφει διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα. Μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, ενώ προκαταρκτικές μελέτες φανερώνουν πως ακόμη και η σύντομη επαφή με το πράσινο περιβάλλον μειώνει τον σωματικό πόνο. Σε μελέτη από τη Δανία, ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες που συμμετείχαν σε προγράμματα θεραπείας στη φύση, ανέφεραν μεγαλύτερη αίσθηση αυτονομίας και κοινωνικής ένταξης, ενίσχυση εσωτερικής γαλήνης και χαράς.

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας Χόλλι-Ανν Πάσμορ από το Πανεπιστήμιο Concordia στο Κεντάντα, σημειώνει ότι η φύση βοηθά τον εγκέφαλο να ηρεμήσει και να ανασυνταχθεί από το άγχος της καθημερινότητας. Όπως τονίζει, «τα αντικείμενα στη φύση τραβούν απαλά την προσοχή μας, χωρίς να είναι ενοχλητικά», προάγοντας την ψυχική ανάνηψη.

Πόση επαφή με τη φύση χρειάζονται οι άνθρωποι;

Η εμπειρία της Σάρα αναδεικνύει τη σημασία της συνειδητής και τακτικής επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Η ίδια, μέσα από το podcast της, αναφέρει αμέτρητες μαρτυρίες ανθρώπων που βρήκαν ανακούφιση από το άγχος, τη σωματική καταπόνηση και την κατάθλιψη μέσα από τη φύση. Προσθέτει: «Ένας επιπλέον λόγος που μοιράζομαι την ιστορία μου είναι η ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα φροντίσουν περισσότερο τη φύση και θα καλλιεργήσουν μία ανταποδοτική σχέση μαζί της».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Πάσμορ, το κλειδί δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα της εμπειρίας: αρκούν λίγες στιγμές με ένα φυτό στο σπίτι, ένα δέντρο σε κοντινό πάρκο ή τη θέα του ουρανού από το παράθυρο, ώστε να αποκομίσουμε τα οφέλη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να στερούνται εκτενών πράσινων χώρων, όμως η φύση υπάρχει παντού γύρω μας, αρκεί να επιδιώξουμε ουσιαστική επαφή μαζί της.

Επιμέλεια: Ιοκάστη Κροντήρη

Πηγή: Deutsche Welle

