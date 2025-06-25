Δύο νέους ιούς, οι οποίοι σχετίζονται στενά με θανατηφόρους ιούς που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή του εγκεφάλου και αναπνευστική νόσο στους ανθρώπους, ανακάλυψαν ερευνητές του Ινστιτούτου Ελέγχου και Πρόληψης Ενδημικών Ασθενειών της Γιουνάν, στην Κίνα, στα νεφρά νυχτερίδων.

Οι ιοί περιγράφονται σε δημοσίευση στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «PLOS Pathogens».

Στη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν το εσωτερικό των νεφρών 142 νυχτερίδων από δέκα είδη, που συλλέχθηκαν επί τέσσερα χρόνια σε πέντε περιοχές της επαρχίας Γιουνάν, από όπου ξεκίνησε η πανδημία του Covid19, τον Δεκέμβριο του 2019.

Χρησιμοποιώντας προηγμένη γενετική αλληλούχηση, η ομάδα βρήκε 22 ιούς, οι 20 από αυτούς δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Δύο από τους πιο ανησυχητικούς ήταν οι νέοι ιοί Henipa, του ίδιου γένους με τους ιούς Nipah και Hendra, οι οποίοι είναι γνωστοί για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στους ανθρώπους.

Οι ιοί αυτοί βρέθηκαν σε φρουτονυχτερίδες που ζούσαν κοντά σε οπωρώνες, σε κοντινή απόσταση από ανθρώπινα χωριά (κεντρική φωτογραφία).

Δεδομένου ότι οι ιοί Henipa μπορούν να εξαπλωθούν μέσω των ούρων, η μελέτη εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα μολυσμένα φρούτα και τον κίνδυνο οι ιοί αυτοί να μεταπηδήσουν σε ανθρώπους ή ζώα.

Η έρευνα εντόπισε επίσης ένα νέο πρωτόζωο παράσιτο και δύο ιδιαίτερα άφθονα βακτηριακά είδη, εκ των οποίων το ένα είναι νεοανακαλυφθέν.

