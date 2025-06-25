Μια νέα μελέτη αποκάλυψε τον συνολικό αριθμό ωρών που περνούν οι Αμερικανοί χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους στην τουαλέτα κάθε χρόνο και το αποτέλεσμα, μάλλον, θα πρέπει να μας προβληματίσει… Και στην Ελλάδα θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια αντίστοιχη μελέτη. Μια ομάδα από εταιρεία προμηθειών μπάνιου πραγματοποίησε έρευνα σε 500 Αμερικανούς σχετικά με τις συνήθειες του μπάνιου τους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Αμερικανοί ξοδεύουν 49 ώρες χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους στην τουαλέτα!

Σερφάρουν μανιωδώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (66%), παρακολουθούν βίντεο (40%), απαντούν σε μηνύματα (37%), διαβάζουν τις ειδήσεις (36%), στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (36%), παίζουν παιχνίδια (29%), κάνουν ηλεκτρονικές αγορές (14%), ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με την εργασία (9%) και μιλούν στο τηλέφωνο (8%). Ευτυχώς, υπάρχει μόλις ένα 2% των ερωτηθέντων που αποκάλυψε ότι κάνει μέχρι και βιντεοκλήσεις!

Here’s how many hours we spend using our phones on the toilet every year — and why doctors warn against it https://t.co/8tjB4QBvnf pic.twitter.com/ZuxMbsSTtl — New York Post (@nypost) June 24, 2025

Και η Gen Z πρωταγωνιστεί σε αυτή τη… βρωμερή συνήθεια. Η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012 παραδέχτηκε ότι ξοδεύει κατά μέσο όρο 54 ώρες για να κάνει doomscrolling (η αδιάκοπη ανάγνωση ειδήσεων), ενώ βρίσκεται στην τουαλέτα. Μάλιστα, η γενιά αυτή παραδέχτηκε ότι με αυτό τον τρόπο περνάει η ώρα. Στην πραγματικότητα, πάνω από 6 στους 10 ανθρώπους (61%) παραδέχονται ότι παραμένουν στην τουαλέτα περισσότερο χρόνο για να τελειώσουν κάτι στο τηλέφωνό τους. Σχεδόν 2 στους 5 (42%) κλειδώνονται ακόμη και στην τουαλέτα μόνο και μόνο για να κάνουν ένα διάλειμμα με το κινητό τους.

Τα στοιχεία δείχνουν πόσο πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά οι εφαρμογές όπως το TikTok, έχουν διεισδύσει ακόμη και στις πιο προσωπικές μας στιγμές, αναφέρουν με νόημα οι ειδικοί. Και, δυστυχώς, αυτή η συνήθεια είναι πιο βρώμικη από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι, ειδικά επειδή μόνο 1 στους 4 ανθρώπους καθαρίζει το τηλέφωνό του, αφού το χρησιμοποίησε στην τουαλέτα.

Πηγή: skai.gr

