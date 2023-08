Κορωνοϊός: Αύξηση 71% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία – Κερδίζει έδαφος η μετάλλαξη Eris Υγεία 16:10, 17.08.2023 linkedin

Η υποπαραλλαγή Eris φαίνεται να κερδίζει έδαφος, και εμφανίζεται η τρίτη συχνότερη με ποσοστό 16% - Αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 9 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν