Αυτή είναι η αιτία για τη νόσο του Κρον

Η κύρια αιτία της νόσου του Κρον , της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ανακαλύφθηκε από Βρετανούς επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, εντόπισαν ένα αδύναμο σημείο στο DNA που συναντάται στο 95% των ατόμων με τη νόσο.

Η αδυναμία αυτή καθιστά πολύ πιο εύκολη τη φθορά για ορισμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα τις πολύ έντονες φλεγμονές στα έντερα.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι φάρμακα που ήδη υπάρχουν φαίνεται να αναστρέφουν την ασθένεια σε εργαστηριακά πειράματα και τώρα στοχεύουν σε δοκιμές σε ανθρώπους.

Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι οι πιο κοινές μορφές φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Υπολογίζεται ότι επηρεάζουν μισό εκατομμύριο ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συχνά ξεκινούν από την εφηβική ηλικία η τα πρώτα ενήλικα χρόνια του ανθρώπου.

Η Lauren Golightly, η οποία είναι τώρα 27 ετών, είχε τα πρώτα της συμπτώματα όταν ήταν 16 ετών.

Υπέφερε από κράμπες στο στομάχι και έβλεπε αίμα στα κόπρανά της.

Όταν ήταν 21 ετών και μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης, οι γιατροί συνειδητοποίησαν ότι είχε νόσο του Crohn.

Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε επείγουσα κωλοστομία αφού τμήμα του εντέρου της είχε διαλυθεί και πρέπει ακόμα να παίρνει πολλά παυσίπονα εξαιτίας του αριθμού των επεμβάσεων που χρειάστηκε να κάνει.

«Δεν είναι η ζωή που θα φιλοδοξούσα να ζήσω», λέει.

Η νόσος

Μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με τη νόσο είναι τα λευκά αιμοσφαίρια που ονομάζονται μακροφάγα.

Αυτά πλημμυρίζουν τις πτυχώσει των εντέρων όπου απελευθερώνουν χημικές ουσίες - που ονομάζονται κυτοκίνες - που οδηγούν σε μαζική φλεγμονή.

Η φλεγμονή είναι μέρος της φυσιολογικής απόκρισης του σώματος στη μόλυνση, αλλά όταν αυτό συμβαίνει επί μακρόν για πάρα πολύ καιρό, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία.

Η ομάδα ερευνητών στο Ινστιτούτο Francis Crick και στο University College του Λονδίνου πραγματοποίησε μια εκτεταμένη γενετική ανάλυση για να προσπαθήσει να διαλευκάνει τα αίτια της νόσου.

Ανακάλυψαν ένα τμήμα γενετικού κώδικα - ή DNA - αποδεικνύεται ότι είναι ο «κύριος ρυθμιστής» της φλεγμονής των μακροφάγων.

Βρίσκεται ακριβώς στην «κορυφή της πυραμίδας», λέει ο Δρ Τζέιμς Λι, από το Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ.

Το γονίδιο ελέγχει τη σειρά των φλεγμονωδών χημικών ουσιών που απελευθερώνουν τα μακροφάγα και μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με μια εκδοχή που κάνει το σώμα τους επιρρεπές στο να ανταποκρίνεται υπερβολικά.

«Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα βασικά αίτια του γιατί οι κάποιοι άνθρωποι εμφανίζου φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα από τα πιο σημαντικά κύτταρα που προκαλεί φλεγμονώδη νόσο του εντέρου λειτουργεί λάθος» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ Λι.

