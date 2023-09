Αποτελεσματική η έγκαιρη αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας Υγεία 09:39, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μελέτη δείχνει ότι η εντατική θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, «πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι αν αρχίσετε να τα θεραπεύετε στην εφηβεία τους.