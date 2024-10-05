Αλτσχάιμερ: Ελληνας επιστήμονας αναπτύσσει νέο φάρμακο

Ένα νέο φάρμακο που δρα και στα δύο κύρια σημεία συσσώρευσης των πρωτεϊνών Tau, βασικού παράγοντα νευροεκφυλισμού στη νόσο Αλτσχάιμερ, ανέπτυξε μια διεθνής ομάδα ερευνητών.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της αμερικανικής Ένωσης Αλτσχάιμερ «Alzheimer's & Dementia».

Το φάρμακο, ένας πεπτιδικός αναστολέας που ονομάζεται RI-AG03, ήταν αποτελεσματικό, τόσο σε εργαστηριακές μελέτες όσο και σε μελέτες σε φρουτόμυγες, στην πρόληψη της συσσώρευσης των πρωτεϊνών Tau και στις δύο βασικές περιοχές συσσώρευσής τους.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, Αντώνης Αγγίδης, σημειώνει ότι «οι σημερινοί αναστολείς της συσσώρευσης είχαν πολλές παρενέργειες, επειδή μπορούν να παρεμβαίνουν στις λειτουργίες πολλών άλλων πρωτεϊνών. Το RI-AG03 είναι ειδικά σχεδιασμένο κατά της πρωτεΐνης Tau και αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να αλληλεπιδράσει ανεπιθύμητα με άλλες πρωτεΐνες».

Ο Δρ. Αγγίδης ανέπτυξε το φάρμακο χρησιμοποιώντας υπολογιστική βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, όπου ήταν πρωτύτερα μεταδιδακτορικός ερευνητής.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Αλτσχάιμερ και ο Ρίτσαρντ Όκλεϊ, αναπληρωτής διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας, επισημαίνει ότι «αυτή η έρευνα κάνει πολλά υποσχόμενα βήματα προς μια νέα μοναδική στο είδος της θεραπεία που στοχεύει την Tau, μια βλαβερή πρωτεΐνη στον εγκέφαλο των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ, εμποδίζοντάς την να συσσωρευτεί. Αυτό το φάρμακο έχει τη δυνατότητα να είναι πιο στοχευμένο από άλλα που μελετώνται επί του παρόντος και ελπίζουμε ότι θα έχει λιγότερες τοξικές παρενέργειες». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «η μελέτη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα λειτουργήσει ή αν θα είναι ασφαλής για τους ανθρώπους, αλλά είναι μια συναρπαστική εξέλιξη και ανυπομονούμε να δούμε πού θα οδηγήσει».

Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια Σαουθάμπτον, Λάνκαστερ και Νότιγχαμ Τρεντ, το Μητροπολιτικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Τόκιο και το αμερικανικό ιατρικό κέντρο UT Southwestern, σχεδιάζουν τώρα να δοκιμάσουν το φάρμακο σε τρωκτικά, πριν προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.