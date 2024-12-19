Αγγειακές Παθήσεις: Ανίχνευση και μέθοδοι αντιμετώπισής τους

«Με εξαίρεση τον εγκέφαλο και την καρδιά ό,τι έχει να κάνει με τα αγγεία του οργανισμού μας, αποτελεί το αντικείμενο του αγγειοχειρουργού» σημειώνει ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital & Συνεργάτης στα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot Κηφισιάς, αναφερόμενος τις πιο συχνές αγγειακές παθήσεις και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής τους, που εξασφαλίζουν την υγεία και την ευεξία των ασθενών και συνεχίζει:

«Οι κύριες παθήσεις των αγγείων μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις φλεβικές, οι οποίες είναι συχνότερες, και τις αρτηριακές, οι οποίες παρόλο που είναι λιγότερο συχνές, ειδικά για τους νέους, είναι πιο σοβαρές και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής».

Κιρσοί

«Οι κιρσοί είναι μια φλεβική πάθηση που μπορεί να γίνει αντιληπτή με το γυμνό μάτι. Ως κιρσούς αποκαλούμε τις διογκωμένες φλέβες που εμφανίζονται στα πόδια μας και επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε αν έχουμε κιρσούς είναι η αύξηση της πιθανότητας δημιουργίας φλεβικών θρομβώσεων, μια ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πνευμονική εμβολή.

Για την πρόληψη όλων των επιπλοκών που σχετίζονται με τους κιρσούς είναι σημαντικό να αναζητήσουμε έγκαιρα τη βοήθεια του γιατρού μας. Η θεραπεία των κιρσών σήμερα, είναι εύκολη, ανώδυνη και αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους όπως η θεραπεία με λέιζερ. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες», εξηγεί.

Στένωση των Καρωτίδων

«Η στένωση των καρωτίδων είναι μια σοβαρή αρτηριακή πάθηση που αποτελεί κύρια αιτία εγκεφαλικών επεισοδίων. Όταν η στένωση υπερβαίνει το 70%, ο κίνδυνος ενός σοβαρού ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται σημαντικά. Η διάγνωση γίνεται με triplex καρωτίδων και, αν διαπιστωθεί σημαντική στένωση, είναι απαραίτητη η άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για άτομα με αθηρωματική νόσο ή άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα. Με την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή θεραπεία, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών», τονίζει.

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

«Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι άλλη μια σοβαρή αρτηριακή πάθηση. Σήμερα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, η διάγνωση γίνεται εύκολα και γρήγορα με ένα απλό υπερηχογράφημα. Αν εντοπιστεί ανεύρυσμα, ο ασθενής προβαίνει σε αξονική τομογραφία και σε περίπτωση που η διάμετρος του, υπερβαίνει κατά κανόνα, τα 5 εκατοστά, πρέπει να αντιμετωπιστεί επεμβατικά.

Η πλέον σύγχρονη θεραπεία γίνεται με τη χρήση stent, που τοποθετούνται μέσω των μηριαίων αρτηριών, χωρίς να χρειάζεται ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Αυτή η μέθοδος έχει σώσει πολλές ζωές και είναι πολύ λιγότερο επεμβατική για τον ασθενή καθώς απαιτεί νοσηλεία μόλις 2 ημερών. Σε περίπτωση μη αντιμετώπισης, μια τυχόν ρήξη του ανευρύσματος έχει πιθανότητες επιβίωσης, λιγότερες από 50%», αναφέρει.

Κυριότερες ασθένειες ανά ηλικία

«Οι νεότερες γενιές είναι, γενικά, πιο ευαισθητοποιημένες στην πρόληψη. Παρόλα αυτά, πολλές φορές αμελούν τα σημάδια των αγγειακών παθήσεων. Σε μικρές ηλικίες, οι αγγειακές παθήσεις είναι συνήθως φλεβικές, όπως οι ευρυαγγείες και οι κιρσοί, που είναι εμφανείς κυρίως στις γυναίκες. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, αναπτύσσονται αρτηριακά προβλήματα λόγω της αθηρωμάτωσης. Αθηρωμάτωση ονομάζουμε την ανάπτυξη πλακών στο εσωτερικό των αρτηριών, που σταδιακά τις στενεύουν και επηρεάζουν την αιμάτωση των οργάνων», εξηγεί.

Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Θεραπεία Αγγειακών Παθήσεων

«Η σύγχρονη τεχνολογία έχει δώσει τεράστιες δυνατότητες στη διάγνωση και τη θεραπεία των αγγειακών παθήσεων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και την ταχεία αποκατάσταση των ασθενών. Τα βασικά διαγνωστικά εργαλεία περιλαμβάνουν το triplex και την αξονική τομογραφία, ενώ σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η αγγειογραφία. Στη θεραπεία των κιρσών, η χρήση λέιζερ είναι πλέον η κύρια μέθοδος, καθώς είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί νοσηλεία. Οι ασθενείς έρχονται το πρωί, υποβάλλονται στην επέμβαση και επιστρέφουν σπίτι τους την ίδια μέρα», καταλήγει ο κ. Ελευθερίου.

*Αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων στο Metropolitan Hospital

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων είναι κρίσιμες για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών. Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πρότυπη, πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη Αγγειοχειρουργική Κλινική. Με το άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό της, η Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα όλα τα αγγειακά προβλήματα και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών 24 ώρες το 24ωρο.

Πηγή: skai.gr

