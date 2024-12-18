Μήνυμα στα κινητά τους θα λάβουν οι πολίτες εντός του 2025, ώστε να δηλώσουν την επιθυμία τους να γίνουν δωρητές οργάνων, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βουλής για τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, θα σταλεί, εντός του 2025 ένα μήνυμα στα κινητά όλων των πολιτών με το οποίο θα τους ζητείται, οι ίδιοι να δηλώσουν εάν επιθυμούν να είναι δότες οργάνων σώματος.

«Όποιος θέλει, θα πατάει τον ενσωματωμένο σύνδεσμο, θα συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και έτσι, θα φτιάξουμε μια καινούργια, πολύ μεγάλη βάση (δωρητών), η οποία, σε συνδυασμό με τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων που έχουμε το τελευταίο διάστημα, θα δημιουργήσουμε μια τεράστια πρόοδο στα επόμενα χρόνια», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

