Τα μικροπλαστικά από σκουπίδια και ελαστικά που αποσυντίθενται και εκλύονται στον αέρα δημιουργώντας ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται ότι συσχετίζονται με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ανδρική και γυναικεία υπογονιμότητα, καρκίνο του παχέος εντέρου και κακή λειτουργία των πνευμόνων.

Τα παραπάνω διαπιστώνει ανασκόπηση 3.000 μελετών, την οποία έκαναν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και δημοσιεύουν στο περιοδικό «Environmental Science & Technology».

Τα σωματίδια μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη χρόνια φλεγμονή των πνευμόνων, η οποία είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

Οι περισσότερες μελέτες της ανασκόπησης βασίστηκαν σε ζώα, ωστόσο οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα συμπεράσματα πιθανώς ισχύουν και για τους ανθρώπους, οι οποίοι εκτίθενται στις ίδιες συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα μικροπλαστικά είναι μικρότερα από πέντε χιλιοστά και βρίσκονται παντού στο περιβάλλον. Κάθε χρόνο οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο παράγουν σχεδόν 460 εκατομμύρια τόνους πλαστικού και ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φτάσει τα 1,1 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

