«Ζω Καλά»: Καλεσμένοι η Γιώτα Νέγκα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας - Το Σαββατοκύριακο στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Ποια είναι η «αντικαρκινική διατροφή» και κατά πόσο υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που λειτουργούν προληπτικά για τον καρκίνο, είναι δύο βασικά ερωτήματα στα οποία αναζητά απαντήσεις η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη τη Γιώτα Νέγκα.

Η εφηβεία, οι προκλήσεις και οι ανησυχίες των γονέων είναι τα ζητήματα που αναλύονται στην εκπομπή την Κυριακή 28 Ιουνίου την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ. Στο στούντιο καλεσμένος είναι ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας.

Σάββατο 27 Ιουνίου

Παρότι οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε ποιο βαθμό μια καλή διατροφή μπορεί να δράσει ως ασπίδα στον καρκίνο, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μια υγιεινή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψή του. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλάμε για τη λεγόμενη «αντικαρκινική διατροφή». Μαθαίνουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που φαίνεται ότι μας βοηθούν να προλάβουμε τον καρκίνο, ιδίως σε μία εποχή που ακόμη και οι λεγόμενες υγιεινές τροφές έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, είτε από το περιβάλλον είτε από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σε αυτό. Καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία μιλάει για τη διατροφή που ακολουθεί και όλα όσα κάνει για να τρέφεται υγιεινά και ισορροπημένα. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τους βασικούς κανόνες υγιεινής της πισίνας και μαθαίνουμε όλα τα νεότερα για την αντιμετώπιση των κιρσών και των ευρυαγγειών.

Κυριακή 28 Ιουνίου

Ο φόβος και ο τρόμος των περισσότερων γονέων διαχρονικά είναι η περίοδος της εφηβείας των παιδιών τους, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι μια φυσιολογική περίοδος της ζωής τους. Κατά τη διάρκειά της, οι γονείς καλούνται να ισορροπήσουν τις ανησυχίες τους και να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους. Η αλήθεια βέβαια είναι, ότι σήμερα οι προκλήσεις στην εφηβεία είναι διαφορετικές σε σχέση με αρκετά χρόνια πριν και στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες δίνουν πρακτικές συμβουλές που θα βοηθήσουν τους γονείς να τις διαχειριστούν. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο τον δημοσιογράφο - παρουσιαστή Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος μιλάει για τις ανησυχίες του ως πατέρας δύο παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την υγιεινή του κρεβατιού μας και εξηγούμε γιατί τα κοκτέιλς αποτελούν μία θερμιδική «βόμβα».

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Πηγή: skai.gr

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