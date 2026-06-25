Βίντεο από τη δράση του 26χρονου ο οποίος εισέβαλε σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης και λήστευε ηλικιωμένες γυναίκες, παρουσιάζει το Skai.gr.

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Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο 26χρονος επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ασανσέρ. Ο ίδιος συνελήφθη προχθές Τρίτη 23 Ιουνίου για αντίσταση κατά των αρχών κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή των Συκεών. Στην πορεία βγήκε και ένταλμα σύλληψης καθώς έπειτα από έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως από 10 Μαΐου έως και 3 Ιουνίου είχε ληστέψει 4 ηλικιωμένες γυναίκες με την ίδια μέθοδο.

Παραμόνευε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και μόλις αντιλαμβανόταν ότι οι γυναίκες έμπαιναν στο ασανσέρ κατέβαινε από τις σκάλες, άνοιγε την πόρτα και τις επιτίθονταν για να τις ληστέψει.

Από τις ληστείες απέσπασε τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια. Θα πάρει προθεσμία.

Πηγή: skai.gr

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