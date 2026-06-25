Ηλικίας 15,5 ετών το θύμα της συμπλοκής στην Καλλιθέα - Ήταν γνώριμος των Αρχών

Του Μάκη Συνοδινού

Ταυτοποιήθηκε πριν από λίγο το θύμα της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων ο 17-18χρονος δράστης τον μαχαίρωσε στον θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι Έλληνας 15,5 ετών, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί με μαχαίρι στην κατοχή του.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για αρκετές ώρες το θύμα δεν είχε ταυτοποιηθεί, ενώ δεν τον είχαν αναζητήσει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τόσο ο δράστης όσο και οι υπόλοιποι νεαροί που εδώ και ώρες βρίσκονται στα χέρια της ΕΛΑΣ κρατούν σιγή ιχθύος όσον αφορά το κίνητρο της συμπλοκής και της επίθεσης στον 15χρονο.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είναι βέβαιοι πια πως δεν πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, αλλά για προσωπικές διαφορές, όπως είχε γράψει το skai.gr το πρωί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο δράστης αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του, όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο..

Το χρονικό του φονικού

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα και κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού με μαχαίρι στον θώρακα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν παρέα 6 ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- καθόταν σε πλατεία της περιοχής και για άγνωστη αιτία ξεκίνησε συμπλοκή με 3 άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, τραμπουκίζοντάς τους σύμφωνα με καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ.

Τότε η παρέα των 3 ατόμων τηλεφώνησαν σε φίλους τους για να μεταβούν στο σημείο για βοήθεια, καθώς όλα έδειχναν πως ο καβγάς ανάμεσα στις δύο παρέες ήταν αναπόφευκτος.

Στο σημείο σύντομα έφτασε με ΙΧ αυτοκίνητο 5 άτομα - ανάμεσά τους και ο δράστης - και μέσα σε λίγα λεπτά τα αίματα άναψαν.

Υπήρξε συμπλοκή και ένας εκ των νεαρών, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι όλοι 17 και 18 ετών, τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ, αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτό που κρατούσε ο δράστης, καθώς όπως ομολόγησε στις Αρχές το πέταξε σε διαφορετικό σημείο από εκεί που έγινε η συμπλοκή.

Μετά από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ ταυτοποιήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν. Από το πρωί οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως ο δράστης είπε την αλήθεια και αν ναι, να εντοπίσουν το μαχαίρι της μοιραίας επίθεσης.

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Πηγή: skai.gr

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