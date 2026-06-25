Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά τα 2 μέλη του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Η πτώση σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο κατευθυνόταν προς τη φωτιά στα Γρεβενά - Οι δύο διασωθέντες προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυορσβεστική ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην στην τεχνητή λίμνη Αώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά και το πλήρωμα διασώθηκε.

Το χρονικό της πτώσης

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου. Τα 2 μέλη του πληρώματος κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και σύμφωνα με την πυροσβεστική διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος. Οι δύο διασωθέντες, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Γρεβενά Ιωάννινα Μέτσοβο Πτώση πτώση ελικοπτέρου ελικόπτερο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο