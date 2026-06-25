Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην στην τεχνητή λίμνη Αώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά και το πλήρωμα διασώθηκε.

Το χρονικό της πτώσης

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου. Τα 2 μέλη του πληρώματος κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και σύμφωνα με την πυροσβεστική διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος. Οι δύο διασωθέντες, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

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