Αρχίζει σήμερα η υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων

Αρχίζει σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2024, η υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026.

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ «τρέχει» ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μετά και τη σχετική Κοινή Απόφαση που υπεγράφη από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη και την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29/01/2024, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά για πρώτη χρονιά υλοποίησης των σχολικών γευμάτων από το έτος 2018 ενώ αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός του σχολικού έτους κατά 13 εκατ. ευρώ και έφθασε τα 115 εκατ. από 102 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, αυξήθηκε:

- ο αριθμός των γευμάτων/ημέρα από 217.267 σε 231.062,

- ο αριθμός των Δήμων που υλοποιείται το Πρόγραμμα, από 133 σε 153 (+10 δήμοι στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και +10 δήμοι Σπάρτης, Λεβαδέων, Πρεβέζης, Πηνειού (Ηλείας), Σικυωνίων, Σιντικής, Μεσσήνης, Ζαχάρως, Καλαμαριάς και Ηλιουπόλεως),

- ο αριθμός των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα από 1.658 σε 1.882.

Στην παρούσα φάση, έχουν συναφθεί συνολικά 27 συμβάσεις σχολικών γευμάτων για τα 74 τμήματα από τα 78 τμήματα του διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα 4 τμήματα εκκρεμούν, καθώς 2 (το 9ο στον Δήμο Αρταίων και το 60ο στο Δήμο Περάματος) βρίσκονται σε δικαστική εμπλοκή, 1 (το 50ο του Δήμου Μάνδρας-Μεγάρων) κρίθηκε άγονο και έχει ήδη επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και 1 (το 36ο του Δήμου Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας) εκκρεμεί προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΟΠΕΚΑ.

Ο προσδιορισμός των τμημάτων και του αριθμού γευμάτων ανά τμήμα πραγματοποιήθηκε με στόχο:

Τη διατήρηση των τμημάτων/περιοχών που είχαν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα

Την προσθήκη νέων Δήμων όπου υφίσταται εντονότερη κρατική παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη:

– Τον αριθμό των παιδιών ηλικίας από 5-11 ετών που ανήκουν σε οικογένειες με εισόδημα από 0 έως 6.000 ευρώ

– Τον αριθμό των ωφελούμενων του ΕΕΕ με τέκνα ηλικίας 5-11 ετών

– Τους εγγεγραμμένους ανέργους ΔΥΠΑ ηλικίας 25-45 ετών με παιδιά

– Τον δυναμισμό μισθωτής απασχόλησης

– Τις αποδοχές μισθωτής απασχόλησης

– Τον αριθμό γυναικών (με μισθωτή απασχόληση) προς συνολικό αριθμό μισθωτών απασχολούμενων

– Την παιδική φτώχεια

Την ενίσχυση αριθμού γευμάτων σε μεγάλους Δήμους με μεγάλη απορρόφηση του Προγράμματος (Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Πειραιά, Αθηναίων (1ο, 5ο, 6ο, 7ο Δ.Δ.) Ηρακλείου, Καστοριάς-Ορεστικού-Νεστορίου κ.α.)

Την κάλυψη διαφορών που προέκυψαν λόγω αύξηση των εγγεγραμμένων μαθητών σε σχέση με τον προϋπολογισμένο αριθμό γευμάτων

Την στήριξη πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά και

Την υποστήριξη των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν, με αύξηση των χορηγούμενων γευμάτων από 12.179 σε 19.081 (+6.902 γεύματα) και συγκεκριμένα:

– Αυξάνονται τα γεύματα που παρέχονται σε σχολεία των Δήμων Βόλου, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Ελασσόνας, Φαρσάλων και Τυρνάβου από 12.179 σε 14.406 (+2.227 γεύματα)

– Προστίθενται στο Πρόγραμμα οι Δήμοι Αλμυρού, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Μουζακίου και Πύλης (+10 Δήμοι και +4.675 γεύματα).

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι: «Το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της σίτισης των μαθητών στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, άρχισε φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και εξασφαλίζει καθημερινά, γεύματα σε 1.882 δημοτικά σχολεία σε 153 Δήμους της χώρας, καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες 231.062 μαθητών. Από το 2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί και ο συνολικός προϋπολογισμός για το τρέχον έτος ανέρχεται στα 115 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των οικογενειών και την κοινωνική συνοχή, καθώς παρέχει δωρεάν γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη σίτιση και την εκπαίδευση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.