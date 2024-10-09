Ζαχαράκη: Σχεδόν 7.500 παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι φιλοξενήθηκαν φέτος στις κατασκηνώσεις μας

Με υποδειγματικό τρόπο και αυξημένη συμμετοχή παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων λειτούργησε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου λειτούργησαν συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα, 14 παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις.

Το κονδύλι που διέθεσε το ΥΚΟΙΣΟ αυξήθηκε στα 4.000.000€ από 3.650.000€. που είχαν προϋπολογιστεί την περσινή περίοδο και αφορούσε τόσο τη λειτουργία των 14 παιδικών εξοχών όσο και την προετοιμασία για το πρόγραμμα του 2025.

Για πρώτη φορά διατέθηκαν προκαταβολικά στους δήμους κονδύλια, για να προγραμματίσουν τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων για το επόμενο έτος.

Ειδικότερα:

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων του Προγράμματος Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων το 2024 , αυξήθηκε κατά 22% φθάνοντας τα 7.414 άτομα, έναντι 6.091 που ήταν το 2023.

, αυξήθηκε κατά 22% φθάνοντας τα 7.414 άτομα, έναντι 6.091 που ήταν το 2023. Η συμμετοχή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης αυξήθηκε, φέτος κατά 28% έναντι του 2023 φθάνοντας τα 4.628 παιδιά σε σύγκριση με πέρυσι που είχαν φθάσει τα 3.628.

Τα άτομα με αναπηρία, εμφάνισαν μια αύξηση της τάξεως του 2% σε σχέση με το 2023, φθάνοντας τα 1.742 άτομα, ενώ το 2023 ήταν 1.701.

Η συμμετοχή των ηλικιωμένων στο πρόγραμμα, ήταν εντυπωσιακή, καθώς η συμμετοχή τους αυξήθηκε κατά 37%, σε σύγκριση με πέρυσι φθάνοντας και ξεπερνώντας τα 1.000 άτομα (1.044) ενώ το 2023 μόλις 762 προτίμησαν τις κατασκηνώσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος καταφέραμε με επισταμένη προετοιμασία να προσφέρουμε στα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους ηλικιωμένους,

φροντισμένες και ασφαλείς παιδικές εξοχές και κατασκηνωτικούς χώρους. - Αυξήσαμε τις θέσεις, διευρύναμε τις κατασκηνωτικές περιόδους.-Ενισχύσαμε και την κοινωνική εποπτεία ως προς τις συνθήκες, σε όλες κατασκηνώσεις. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο καθώς ήδη έχουμε διαθέσει στους Δήμους σημαντικά κονδύλια προκειμένου να ανοίξουν και άλλες παιδικές εξοχές και να βελτιώσουν τις υποδομές στις υφιστάμενες.

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις από πλευράς πολιτικής ηγεσίας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ήταν η θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ελέγχου τουλάχιστον μια φορά σε κάθε περίοδο ενώ μέχρι πρότινος ο έλεγχος αφορούσε τη δομή και γινόταν άπαξ».

