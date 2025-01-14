Ζάκυνθος- Κακοκαιρία: Πλημμύρισε η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου αλλά και στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη.

Νωρίς το πρωί οι υπάλληλοι της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου βρήκαν πλημμυρισμένες τις αίθουσες. Όπως διαπίστωσαν, τα νερά μπήκαν από τα φθαρμένα ξύλινα κουφώματα αλλά και από την οροφή και αποδίδονται στη συνολική εγκατάλειψη του κτιρίου εδώ και χρόνια (πηγή κεντρικής φωτογραφίας @ermisnews.gr).

Τα νερά μπήκαν σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι εγκατεστημένα για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε έπιπλα και βιβλία.

@ermisnews.gr

Από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.

Ακόμα οι κάτοικοι σε Λαγανά, Λυκούδι, Αλυκές και άλλες περιοχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της κακοκαιρίας, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε λίμνες και χαντάκια να υπερχειλίζουν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Περιφέρειας, κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Ρομιρίου, εξαιτίας των υψηλής στάθμης νερού από τις βροχοπτώσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο αντλήσεις νερού, ενώ πολλοί δρόμοι και περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένοι, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.



Η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.