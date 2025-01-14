«Θα πείσουμε τις δικαστικές αρχές με επάρκεια για την αθωότητα της εντολέως μας» δήλωσε ο Γιώργος Πατρινός, δικηγόρος της 37χρονης αστυνομικού που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα εκβιαστών οίκων ανοχής και παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών υποστηρίζοντας ότι «τα στοιχεία της δικογραφίας δεν επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της».

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Πατρινός και απαντώντας στην ερώτηση γιατί της ασκήθηκε δίωξη υποστήριξε ότι ακόμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. «Θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα ότι προφανώς αξιολογήθηκε από αστυνομικούς εσωτερικών υποθέσεων και με ισχνές καταγγελίες ο εισαγγελέας ασκεί δίωξη».

Αναφορικά με τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της 37χρονης, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι «δεν ανήκουν στην ίδια» προσθέτοντας ότι «εάν δει κάποιος την έκθεση με το που βρέθηκαν τα χρήματα, δικαιολογούνται με ευχέρεια». Ανέφερε δε, ότι η εντολέας του δεν ζει μόνη της στο σπίτι.

Σε ερώτηση για το πώς δικαιολογεί τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν την πελάτισσά του να συναντάται με τον φερόμενο ως εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης εξέφρασε την άποψη ότι «το γεγονός ότι κάποιος διαπράττει παράνομες πράξεις, δεν καθιστά αυτόματα και τους γύρω του συνένοχους. Αυτό που προσπαθεί να αποδοθεί στην εντολέα μου στηρίζεται σε ισχνές ενδείξεις».

Όσον αφορά τον φερόμενο της εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορος της 37χρονης σημείωσε ότι «η ίδια δεν είχε λόγο να γνωρίζει τις παράνομες δραστηριότητές του, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.