Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχτούν οι Κιτριές στη Μεσσηνία, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει ακόμα και ο παγετός τις επόμενες ημέρες θα δημιουργήσει προβλήματα και θέλει προσοχή. Οι δήμαρχοι ενδεχομένως να κρατήσουν κάποια σχολεία κλειστά. Να ακούμε την Τροχαία, χιονολάστιχα και αλυσίδες, εκεί πού απαιτείται», ανέφερε ο κ. Κικίλιας αρχικά.

Για τις σοβαρές ζημιές στην Κιτριές ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως επικοινώνησε με τον δήμαρχο και πως «τα φερτά κατέβηκαν προς τις οικίες και τους δρόμους. Θα κηρύξουμε τον δήμο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε και άλλα μικρά προβλήματα στην Ελλάδα αλλά όχι κάτι ανησυχητικό».

Εικόνες και βίντεο από τις ζημιές στις Κιτριές:

Από την ισχυρή νεροποντή στις Κιτριές φερτά υλικά και πέτρες απέκλεισαν τον δρόμο προς το λιμάνι ενώ, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, οχήματα και βάρκες παρασύρθηκαν από τη δύναμη του νερού προς διάφορες κατευθύνσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.