Εγκλωβισμένοι στο Δερβένι Θεσσαλονίκης είναι εδώ και πολλές ώρες 80 νταλίκες αφού τις σταμάτησε η Τροχαία λόγω του χιονιά.

Οι οδηγοί είναι αγανακτισμένοι από την ταλαιπωρία που ζουν και όπως αναφέρει στο OPEN ο κ. Νίκος Μάνδαλης, οδηγός φορτηγού: «Μας έχουν σταματήσει από προχθές το βράδυ. Είμαι 32 ώρες εδώ. Μας σταματήσανε με την προοπτική ότι 6:00 το πρωί χθες θα ανοίγανε τον δρόμο. Προληπτικά γιατί είχε ρίξει χιόνια και φοβόντουσαν την παγωνιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τροχαία τούς παρέπεμψε να καλέσουν το 1077 που είναι η Εγνατία Οδός και η Εγνατία τούς είπε πως πρέπει να περιμένουν την Τροχαία για να ανοίξει ο δρόμος.

«Είμαστε χωρίς καφέ, χωρίς τίποτα, ό,τι έχουμε μόνοι μας. Απλά απορούμε γιατί αφήνουν τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα λεωφορεία», καταγγέλλει ο οδηγός.



Πηγή: skai.gr

