Την Τετάρτη η απολογία της 37χρονης αστυνομικού - Πώς από τα βραβεία έφτασε στις χειροπέδες

Του Μάκη Συνοδινού

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο, Τέταρτη, η απολογία της πολυβραβευμένης αξιωματικού της ΕΛΑΣ που από αστυνομικός της χρονιάς κατέληξε να φορέσει χειροπέδες από συναδέλφους της κατηγορούμενη ως μέλος κυκλώματος που «πωλούσε» προστασία σε λέσχες και οίκους ανοχής.

Αν και η έρευνα της ΕΛΑΣ, προκειμένου να φτάσει στη «πηγή» του κυκλώματος, διήρκησε μήνες, η έρευνα των αδιάφθορων είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η αξιωματικός, η οποία φέρεται -σύμφωνα με τη δικογραφία- να ήταν βασικό μέλος της οργάνωσης, είχε χειριστεί σοβαρές υποθέσεις.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αδιάφθοροι είναι αν από τις υποθέσεις αυτές έχει δώσει υπηρεσιακά έγγραφα και σε ποιους, αλλά και ποιοι την έβγαλαν «καθαρή» από τις απόρρητες πληροφορίες που φαίνεται πως έδινε με το αζημίωτο η εν λόγω βραβευμένη αστυνομικός.

Υπενθυμίζεται πως η 37χρονη είχε υπηρετήσει σε κομβικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ όπως στην Υπηρεσία Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, στην Αθλητική Βία αλλά και στην Οικονομική Αστυνομία.

Παράλληλα, ερευνάται και η δράση της τη χρονική περίοδο που είχε αποσπαστεί και υπηρετούσε στη Μύκονο.

Από το 2016 έως και σήμερα, η 37χρονη αξιωματικός που αύριο θα περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα, έχει 4 επαίνους, 2 παρασημοφορήσεις αλλά και τη βράβευση ως αστυνομικός της χρονιάς το 2019.

Εκτός της αξιωματικού, αύριο και μεθαύριο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να καταθέσουν και οι υπόλοιποι 18 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος, τα κέρδη του οποίου υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 85 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.