Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην Αγία Μαρίνα. Το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά είναι απροσπέλαστο, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύουν κατοικίες μέχρις στιγμής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις από όλο το νησί προκειμένου να μπορέσουν να την ελέγξουν.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σημειώνεται πως με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να βοηθήσουν στην κατάσβεση και τα εναέρια μέσα.

