Αττική: Η εικόνα από τις φωτιές σε Σταμάτα και Κερατέα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Σταμάτα, ενώ πολύ καλύτερη είναι η εικόνα και στην Πλάκα Κερατέας.

Όλο το βράδυ θα συνεχίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές το έργο της κατάσβεσης των «δύο εξαιρετικά επικίνδυνων πυρκαγιών», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στα δύο πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν την Κυριακή στην Αττική, σε Κερατέα και Σταμάτα.

Σταμάτα

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στη Σταμάτα δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και εν μέσω σφοδρών ανέμων, μετά τις τεράστιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων και την καθοριστική συνεισφορά των εναέριων μέσων δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο και εντοπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες μέσα στο δάσος. Πλέον, υπάρχει αισιοδοξία στην Πυροσβεστική ότι σύντομα η φωτιά θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στη θετική εικόνα συμβάλλει και το γεγονός ότι έχουν σταματήσει πλέον να πνέουν σφοδροί άνεμοι στην περιοχή. Στο γήπεδο της Σταμάτας έχει τεθεί ένα άτυπο στρατηγείο όπου οργανώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην περιοχή θα συνεχίσουν να επιχειρούν όλο το βράδυ 145 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 42 οχήματα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκαν 5 μηνύματα του 112 και πραγματοποιήθηκε εκκένωση των περιοχών της Αμυγδαλέζας, της Ροδόπολης και της Γαλήνης.

Δυστυχώς, ένας άνδρας 45 ετών από την περιοχή έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καπανδρίτιου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κερατέα

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Κερατέας, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες μέσα στις καμένες περιοχές. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 138 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα.

Και στην πυρκαγιά της Κερατέας ήχησε πολλές φορές το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών Παλαιοκαμάριζα, Μαρκάτι, Πλάκα, Πανόραμα, Άγιος Γεώργιος Θορικού και Άγιος Κωνσταντίνος προς ασφαλή κατεύθυνση.

Τέλος, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Κερατέα και στη Σταμάτα Αττικής, παρέχουν πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττική και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

