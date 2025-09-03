Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2025 με έναρξη σπουδών 6 Οκτωβρίου 2025.



Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως που οδηγούν σε τίτλο LLM στις ειδικεύσεις:

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου (LLB, 4 χρόνια) που εξασφαλίζει εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγόρων της Ελλάδας, χωρίς εξετάσεις επάρκειας.

Επιπρόσθετα προσφέρει Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Επιστήμη.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με Εξ Αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ.

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/en/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Πηγή: skai.gr

