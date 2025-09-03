Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Εφοδιασμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι για ακόμα μία ημέρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους έχει επιστρέψει.

Συγκεκριμένα αυτή την ώρα:

- Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας και από το ύψος του Γέρακα προς την περιφερειακή Υμηττού, λόγω τροχαίου, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

- Έντονα προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα,

- στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό,

- στις λεωφόρους Αθηνών και Λένορμαν προς το σημείο συνάντησής τους λόγω έργων και

- στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.