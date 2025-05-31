Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει την απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης, με κάθε τρόπο, των προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους.

Βασικά σημεία των διατάξεων του σχεδίου νόμου, με σκοπό την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση και κατανάλωση προϊόντων καπνού και αλκοόλ, είναι:

α) η απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης, με οποιονδήποτε τρόπο, των προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους και από ανηλίκους,

β) η θέσπιση της υποχρέωσης ταυτοποίησης της ενηλικότητας και αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας εκ μέρους του πωλητή σε όλα τα σημεία πώλησης,

γ) η υποχρεωτική αναγγελία στην Ελληνική Αστυνομία ή Λιμενική Αρχή των ιδιωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ταυτόχρονη ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών,

δ) η καθιέρωση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων και

ε) η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις πώλησης, προσφοράς και διάθεσης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους και από ανηλίκους, καθώς και σε περιπτώσεις εισόδου, παραμονής και απασχόλησής τους σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ.

Αναφορικά με τα προϊόντα καπνού, βασικά σημεία των διατάξεων του σχεδίου νόμου είναι:

α) η ρύθμιση με πληρέστερο τρόπο των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας στην αγορά των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4419/2016 (Α΄ 174) και, συγκεκριμένα, των προϊόντων ατμίσματος και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα,

β) η σύσταση ειδικού Τμήματος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των προϊόντων καπνού στην ελληνική αγορά, το οποίο δύναται να προβεί σε απαγόρευση ή/και ανάκληση αυτής για λόγους δημόσιας υγείας και

γ) η απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, τα οποία επιβάλλονται απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αναφορικά με τα μη καπνικά προϊόντα, βασικά σημεία των διατάξεων του σχεδίου νόμου είναι:

α) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας, πώλησης και διάθεσης των ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων χωρίς καπνό, των προϊόντων νικοτίνης και των προϊόντων κάνναβης στην αγορά,

β) η καθολική απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσής τους σε ανηλίκους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης των προϊόντων αυτών μέσω αυτόματου πωλητή και

γ) ο ορισμός των αρμόδιων αρχών ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για την κυκλοφορία, την πώληση, την προσφορά και διάθεση των προϊόντων αυτών και η πρόβλεψη κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου της αγοράς, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύσταση Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Αλκοόλ, Καπνού και λοιπών μη καπνικών προϊόντων και η ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 16η Ιουνίου και ώρα 9 π.μ.

Πηγή: skai.gr

