Αυστηρότερο πλαίσιο για τροχαίες παραβάσεις προβλέπει ο νέος ΚΟΚ που κατατέθηκε στη Βουλή και την ερχόμενη Τρίτη αρχίζει από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του.

Εκτός από τις κάμερες ασφαλείας που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο στους δρόμους της Αττικής, θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα τα οποία θα αποστέλλονται ψηφιακά στους παραβάτες οδηγούς μέσα από το gov.gr.

Στην περίπτωση που κάμερες καταγράψουν παράβαση, η κλήση θα αποστέλλεται στο σπίτι του οδηγού προκειμένου να πληρώσει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ή να παραδώσει την άδειά του και το δίπλωμά του ή και τις πινακίδες του, αναλόγως με την παράβαση.

Οι κυρώσεις αφορούν κυρίως στον οδηγό (χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)) και όχι στο όχημα (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας), καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν οδηγούς.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση του κινητού κατά την οδήγηση. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο το οποίο θα επιβάλλει ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:

Την πρώτη φορά που θα πιάνεται κάποιος οδηγός να οδηγεί με το κινητό στο χέρι, το πρόστιμο θα είναι 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες,

Τη δεύτερη φορά, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος πιαστεί υπότροπος να οδηγεί έχοντας το κινητό τηλέφωνο στο χέρι, το πρόστιμο θα ανέρχεται πλέον στα 1000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες

Την τρίτη φορά το πρόστιμο θα είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα έτος

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει κυρίως και για τους δικυκλιστές, αφού για πρώτη φορά, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα προβλέπει πρόστιμα ακόμη και για τους συνεπιβάτες μηχανής, οι οποίοι δεν θα φορούν το κράνος ασφαλείας. Μέχρι τώρα, το πρόστιμο επιβαλλόταν κανονικά στον αναβάτη της μηχανής, στον οδηγό δηλαδή, πλέον θα υπάρχει πρόστιμο και για κάποιον ο οποίος ανεβαίνει σε δίκυκλο και δεν φοράει το κράνος ασφαλείας.

Αλλαγές προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και για τα όρια ταχύτητας. Μειώνονται τα όρια ταχύτητας για την κυκλοφορία μέσα στην πόλη και αυξάνονται εκτός αστικού ιστού. Συγκεκριμένα:

30 χιλιόμετρα την ώρα για δρόμους μικρού πλάτους, χωρίς νησίδα, για παράδειγμα σε γειτονιές μπροστά από σπίτια ή σχολεία

50 χιλιόμετρα την ώρα για βασικούς αστικούς δρόμους με νησίδα και

140 χιλιόμετρα την ώρα – όπου αυξάνεται το όριο ταχύτητας – στους αυτοκινητόδρομους, μετά ωστόσο από διαβούλευση και λόγω της μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων.

Όσον αφορά τους αυτοσχέδιους αγώνες, δηλαδή τις «κόντρες» που στήνουν πολλοί σε διάφορα σημεία της Αττικής και σε διάφορα σημεία της χώρας, με την ταχύτητα να ξεπερνάει ακόμα και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, οι ποινές θα κλιμακώνονται ως εξής:

Στην πρώτη παράβαση που κάποιος πιαστεί να κάνει κόντρα με το όχημά του και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος

στη δεύτερη φορά – σε περίπτωση υποτροπής -, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 4.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας για 2 έτη

στην τρίτη φορά, το πρόστιμο θα αγγίζει τις 8.000 ευρώ, ενώ ο παραβάτης θα στερείται το δίπλωμά του για 4 έτη

Σημειώνεται πως υπάρχει και μια αλλαγή που έχει να κάνει κυρίως με την πρόκληση θανατηφόρων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπου θα υπάρχει ακόμη και σύνδεση με τον ποινικό κώδικα, αφού αν κάποιος προκαλέσει δυστύχημα και αφαιρέσει ζωή, εφόσον έχει καταναλώσει αλκοόλ ή κινείται με υπερβολική ταχύτητα, θα έχει πλέον και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση ακόμη και 10 ετών χωρίς αναστολή.

Εκτός τα ταξί από τις λεωφορειολωρίδες

Στο ίδιο νομοσχέδιο γίνεται σαφές ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των ταξί στις λωρίδες αποκλειστικής χρήσης λεωφορείων, με στόχο τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Εξαιρούνται τα ταξί που εκπέμπουν με μηδενικούς ρύπους, ειδικά οχήματα που μεταφέρουν ΑμεΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.