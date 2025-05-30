Στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Ευαγγελισμού ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, που τιμάται αύριο, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισκέφθηκε σήμερα το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός — ένα από τα πλέον επιτυχημένα ιατρεία του είδους στη χώρα, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και θετική αποδοχή από το κοινό.

Το ιατρείο παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με ποσοστό επιτυχίας στη διακοπή του καπνίσματος που αγγίζει το 65%, ενώ μόνο την περσινή χρονιά εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 1.000 πολίτες.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Θεμιστοκλέους συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με πρώην καπνιστές που κατάφεραν να διακόψουν τη βλαβερή συνήθεια χάρη στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ομάδας του ιατρείου.

Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 52 σε όλη την Ελλάδα. Τα ιατρεία αυτά προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, φαρμακευτική αγωγή και ιατρικές εξετάσεις, στοχεύοντας στην ουσιαστική υποστήριξη των πολιτών που επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα.

Τα ιατρεία στελεχώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες – πνευμονολόγους, καρδιολόγους και ψυχολόγους – ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υγειονομικής δομής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε:

«Το κάπνισμα αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Παρόλο που η κατανάλωσή του έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία, παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα: ένας στους τέσσερις ενήλικες εξακολουθεί να καπνίζει καθημερινά, ενώ το κάπνισμα ευθύνεται για το 26% των θανάτων από καρκίνο στην Ελλάδα.

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η διακοπή του καπνίσματος είναι εφικτή και αξίζει κάθε προσπάθεια. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να ενισχύει τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος και να στηρίζει κάθε πολίτη που παίρνει την απόφαση να βελτιώσει την υγεία και τη ζωή του.»

Η σημερινή επίσκεψη του Υφυπουργού αναδεικνύει την έμπρακτη στήριξη του κράτους στους πολίτες που επιλέγουν να απεξαρτηθούν από τον εθισμό στο κάπνισμα και υπογραμμίζει τον ρόλο των δομών αυτών ως βασικό πυλώνα πρόληψης και δημόσιας υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου παρουσιάζει σημαντική χαλάρωση, καθώς οι έλεγχοι έχουν περιοριστεί, αφήνοντας ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο ανεφάρμοστο στην πράξη.

