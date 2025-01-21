Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ: Εργαζόμαστε ώστε τις επόμενες ώρες να λειτουργεί κανονικά

Σε τεχνικά ζητήματα, τα οποία μέχρι την ενεργοποίηση της πλατφόρμας δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, οφείλονται τα προβλήματα στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα προβλήματα να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν και το σύστημα συνταγογράφησης να λειτουργεί και πάλι κανονικά εντός των επόμενων ωρών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε χθες Δευτέρα 20/1/2025 σε λειτουργία, το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αφού είχε προηγηθεί δίμηνη περίοδος λειτουργίας τόσο του παλιού και του νέου συστήματος, μαζί με σχετικές ενημερώσεις και συναντήσεις με τους ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Δυστυχώς, από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του, το νέο σύστημα παρουσίασε καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξυπηρετήσει το σύνολο των συνταγών.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. καθώς και οι ανάδοχοι ΟΤΕ Α.Ε και Byte Computer Α.Β.Ε.Ε. βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Αναγνωρίζουμε την ταλαιπωρία και επισημαίνουμε ότι οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που μέχρι χθες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, καθώς η δοκιμαστική περίοδος κύλησε ομαλά.

Εργαζόμαστε ώστε τα προβλήματα να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν και το σύστημα συνταγογράφησης να λειτουργεί και πάλι κανονικά εντός των επόμενων ωρών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.