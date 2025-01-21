Ο ΙΣΑ ζητά με ανακοίνωσή του τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας του παλιού και νέου συστήματος για να διευκολυνθούν οι γιατροί και ασθενείς, λόγω των προβλημάτων δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που συνεχίζονται και σήμερα, 21 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, «σε επικοινωνία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου, ο Υπουργός είπε ότι θα ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ και θα δώσει εντολή για την παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων. Αναμένουμε την υλοποίηση αυτής της απόφασης», σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.