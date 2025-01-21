Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 42χρονος ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε στο πόδι.

Το επεισόδιο συνέβη, αργά χθες το απόγευμα, μέσα στο σπίτι του θύματος, που βρίσκεται σε περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Ο δράστης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ενώ από την ΕΛ.ΑΣ. διεξάγεται προανάκριση και διερευνάται η εκδοχή το επεισόδιο να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

