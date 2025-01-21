Viral έχει γίνει στο ελληνικό διαδίκτυο ο σωσίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή ο οποίος εντοπίστηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άνθρωπος που μοιάζει σαν σταγόνα νερού με τον βουλευτή ήταν μέλος της χορωδίας που συνόδευσε την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, με τον κ. Δουδωνή να τον εντοπίζει ενώ βρισκόταν σε τηλεοπτικό πλατό και παρακολουθούσε τα πλάνα.

«Εάν αυτός είναι εγώ, εγώ ποιος είμαι; Σε μένα φάνηκε πως μοιάζει», σχολίασε χιουμοριστικά ο βουλευτής μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Live You.

Ερωτώμενος εάν θα ήθελε να είχε παρευρεθεί στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ, απάντησε: «Καλύτερα εδώ. Παρ’όλα αυτά εγώ συνιστώ αισιοδοξία», είπε.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

