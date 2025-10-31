Υπουργείο Παιδείας: Η 10χρονη μαθήτρια στον Ασπρόπυργο κατέρρευσε ενώ περπατούσε

Σε διευκρίνιση σχετικά με τον τραγικό θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο που διεκόμισε το κοριτσάκι στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
