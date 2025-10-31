Kατερίνα Αδαμοπούλου, η νέα φωνή της ελληνικής jazz στο Half Note

H Κατερίνα Αδαμοπούλου, μία από τις πιο εκφραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής jazz σκηνής παρουσιάζει στο Half Note Jazz Club την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τίτλο "We'll Meet Again" ένα contemporary jazz album καθώς και διασκευές αγαπημένων jazz standards.

To άλμπουμ ξεδιπλώνει το introspective προσωπικό ύφος της Κατερίνας Αδαμοπούλου ως βοκαλίστριας, πιανίστριας, στιχουργού και συνθέτριας. Οι πρωτότυπες συνθέσεις αντλούν έμπνευση από το αυθεντικό swing ύφος, τις modal φόρμες και τη σύγχρονη αρμονική αισθητική. Η vocalist, ξεδιπλώνει δημιουργικά τις μουσικές της αναζητήσεις, μέσα από την αφηγηματικότητα των στίχων, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική και την έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση.

Μαζί της παίζουν τρεις εξαιρετικοί μουσικοί της ελληνικής τζαζ: Κώστας Γιαξόγλου (πιάνο), Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος (κοντραμπάσο) και Αναστάσης Γούλιαρης (τύμπανα).

Το "We' ll meet again" ηχογραφήθηκε στο Artracks Recording Studios από τον Γιώργο Πρινιωτάκη και κυκλοφόρησε στις 18 Οκτωβρίου του 2024 σε ψηφιακή μορφή στις πλατφόρμες Spotify, Apple Music, Bandcamp και YouTube, ενώ στις 15 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε και σε CD.

Πηγή: skai.gr

