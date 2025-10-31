Ασπρόπυργος: Πέθανε 10χρονη μαθήτρια την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο της

Του Μάκη Συνοδινού

Τραγωδία σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν ένα 10χρονο κοριτσάκι, κατέρρευσε στο προαύλιο του 10ου δημοτικού σχολείου Ασπροπύργου την ώρα της γυμναστικής.

Αμέσως η νοσηλεύτρια του σχολείου έδωσε τις πρώτες βοήθειες, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση ο γυμναστής, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

